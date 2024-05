Calcio a 5 donne. Giannattasio confermato: guiderà ancora le biancazzurre

Dopo l’annuncio del nuovo allenatore della squadra maschile, che nella prossima stagione sarà Luca Pullerà, il Prato Calcio a 5 accelera i tempi anche per la formazione femminile, fresca di retrocessione nei campionati regionali. Ed in questo caso arriva una riconferma: Nicola Giannattasio, infatti, sarà ancora, per la quarta stagione consecutiva, sulla panchina delle biancazzurre. "Ringrazio il presidente Apicella per la fiducia – afferma il tecnico che è anche portiere della squadra maschile –. Appena maturata la retrocessione ci siamo messi in moto per riscattare una stagione molto sfortunata, come dimostrano i 7 pareggi e le 6 sconfitte di misura che abbiamo dovuto registrare. L’emblema è stata l’ultima partita con il Cus Pisa, in cui abbiamo colpito due pali, abbiamo avuto due infortuni importanti e comunque siamo riusciti a recuperare dallo 0-3 al 3-3 ma ci è mancato il guizzo finale. Ora però siamo pronti per ripartire". Resterà al Prato Calcio a 5 anche il capitano Sara Torrini e sono pronte altre riconferme.

"Ripescaggio? Non so se sarà possibile, se ne occuperà la società – spiega Giannattasio -, noi però pensiamo alla serie C e a vincerla". E a proposito di riconferme, ne arrivano due anche per la squadra maschile. Restano al Prato Calcio a 5 Lorenzo Del Greco e Francesco Martini, due giovani che hanno fatto molto bene. Se ne va invece l’uruguayano Agustin Sosa, che dal suo arrivo nel dicembre scorso ha dato un grosso contributo al raggiungimento della salvezza.

Massimiliano Martini