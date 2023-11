Calcio a 5 femminile Clamoroso a Cascina. La Ricel Carrara perde dopo oltre tre anni

CASCINA

3

RICEL

1

CASCINA: Cuturello, Berri, Castagnoli, Lorusso, Magli, Masullo, Pera, Trovato. All. Zara.

RICEL: Zenghina, Chiorazzo, Orsini, Casali, Tylor, Atzei, Pirrottina. All. Nista.

Arbitro: Pini di Firenze.

Marcatori: 18’ Casali (R), 25’ Magli (C), 34’ Lorusso (C), 38’ Masullo (C).

CASCINA – Prima o poi doveva accadere. La Ricel è tornata a perdere una gara di calcio a 5 dopo oltre 3 anni di vittorie. Merito della bravura del Cascina, in particolare del suo portiere, ma anche colpa di un po’ di imprecisione delle carraresi che lamentavano alcune assenze, soprattutto davanti. La Ricel è partita forte ed è passata in vantaggio con Casali ma nel recupero ha subito il pareggio di Magli. Nella ripresa le reti di Lorusso e Masullo hanno ribaltato il match. Gli assalti finali non hanno riaperto la gara e il campionato toscano ha acquistato, così, una outsider inattesa. "Non potevamo vincere sempre – ha commentato Nista –. La sconfitta ci deve servire a migliorare ancora. Forse ci darà nuova carica in un campionato che oltre a noi e al Forcoli ora ha una pretendente in più. Ora testa al derby col Pontremoli".