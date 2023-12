Calcio a 5 femminile La Ricel piega il Dabda. Nista: "Tre punti d’oro contro un’ottima squadra"

Dabda Livorno

0

Ricel

3

DABDA LIVORNO: Figliè, Caricchio, Mainardi, Bonistalli, Barsotti, Labranca, Salvini, Meoni, Maccio. All. Truglio.

RICEL: Nardi, Pirrottina, Orsini, Terreni, Casali, Crecchi. All. Nista.

Marcatori: 10’ Casali, 34’ Terreni, 41’ Crecchi.

Arbitro: Ciarafischi di Pisa.

CARRARA – Ottimo successo esterno per la Ricel, che prosegue la sua rincorsa al primo posto con il 3-0 sul Dabda Livorno. Le ragazze di Nista riescono a sopperire alle numerose assenze che da tempo affollano l’infermeria grazie all’esordio assoluto di Nicole Terreni (con un passato sui campi di Serie C a undici) e quello dal primo minuto di Antonella Pirrottina. Rossoblu locali accorte in partenza e a sbloccare l’incontro è quindi un calcio da fermo: punizione dal limite al 10’ e Casali infila la barriera superando Figliè. La gara è tattica e accorta, con il pallino del gioco che resta in mano delle "apette" nella prima fase. Il match si vivacizza nella ripresa, con il Dabda esce dal guscio ma viene colpita da un gran gol di Terreni da posizione defilata. Altri 7’ e Crecchi trova lo spazio per il tre a zero. Nel finale, occasione d’oro per Orsini, che ha la chance per il poker ma trova proprio Crecchi sulla traiettoria.

"Ad ogni partita ci precede il nostro blasone – commenta Nista – che, con gli ultimi tre campionati vinti, comporta un timore referenziale verso di noi e le squadre avversarie si chiudono molto. Se non la sblocchi può succedere che vieni punito, ma stasera però le ragazze sono state accorte, dinamiche e, a tratti, incontenibili. Prendiamo tre punti d’oro contro una buona squadra che arriverà in alto".