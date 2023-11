Calcio a 5 femminile. Le ragazze del Prato si arrendono a Perugia

Arriva la prima sconfitta stagionale per il Prato Calcio a 5 femminile. Le ragazze allenate da Nicola Giannattasio hanno perso il confronto con il Futsal Perugia, al quale entrambe le formazioni erano arrivate ancora da imbattute. E’ stato un match molto equilibrato quello di domenica scorsa, tanto che il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, risultato rimasto tale fino alla metà della ripresa, quando le padrone di casa si sono portate in vantaggio.

Pronta la risposta del Prato Calcio a 5, che dopo pochi attimi ha pareggiato con capitan Torrini, peccato però per i due errori difensivi arrivati subito dopo che hanno permesso al Perugia di volare sul punteggio di 3-1. Borghesi accorcia ma finisce 3-2 per le umbre e la terza trasferta consecutiva su altrettante partite giocate in campionato segna il primo passaggio a vuoto per le pratesi, che restano a quota 2 punti in classifica (in testa c’è la C5 Roma con 9, davanti proprio al Perugia con 7).

E domenica per la prima stagionale casalinga ci sarà da giocare il derby con la Nuova Comauto Pistoia.

Questa la formazione schierata dal Prato Calcio a 5 a Perugia: Paoletti, Giovannini, Betti, Pili, Squassina, Durante, Bini, Bazzini, Grancia, Torrini, Innocenti, Borghesi, Pizzirani. All.: Giannattasio.

