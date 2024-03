CALCIO A 5 FEMMINILE. Quinto ko di fila per le ragazze del Prato

Ancora una sconfitta, la quinta consecutiva, per la squadra femminile del Prato Calcio a 5, che dopo la diciottesima giornata del campionato di serie B resta da sola in fondo alla classifica del girone B. Doveva essere la partita del riscatto, ma la gara interna con lo Shardana Futsal è finita 3-4, lasciando tanto amaro in bocca alle biancazzurre allenate da Nicola Giannattasio, che sono riuscite ad andare a rete solo con Innocenti, autrice di una doppietta, e Grancia. Il tecnico in questa occasione ha schierato la seguente formazione: Paoletti, Betti, Pili, Durante, Bini, Bazzini, Bardazzi, Grancia, Torrini, Barilli, Innocenti, Borghesi. E questa è dunque la nuova classifica: C5 Roma 49 punti; Perugia 35; Pistoia e Littoriana 31; Shardana 24; Eventi 23; Arzachena 22; Vis Fondi 21; Virtus Ciampino 18; Real Gryphus e Cus Pisa 16; Prato Calcio a 5 15. Il campionato ora osserva un turno di riposo. Riprenderà il 24 marzo con la quartultima giornata che riserverà al Prato Calcio a 5 lo scontro diretto per la salvezza sul campo del Real Gryphus.

M. M.