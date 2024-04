Calcio a 5 femminile. Sprint salvezza per le biancazzurre. Oggi al Pala Kobilica

Inizia lo sprint salvezza per il Prato Calcio a 5. Dopo una settimana di stop, riprende il campionato di serie B femminile, a cui mancano due giornate alla fine. E per le biancazzurre, ultime in classifica, saranno in entrambi i casi due scontri decisivi. Si comincia oggi al Pala Kobilica (inizio alle ore 16), dove arriva la Virtus Ciampino, squadra a sua volta invischiata nella lotta per non retrocedere, avendo attualmente solo due punti di vantaggio sul Cus Pisa penultimo. Le ragazze allenate da Nicola Giannattasio – che nel girone di ritorno non hanno ancora centrato i tre punti – hanno bisogno di vincere sia questa che la prossima sfida, che sarà il derby esterno con il Cus Pisa. Questa la classifica del girone B: C5 Roma 55 punti; Perugia 35; Pistoia 32; Littoriana 31; Shardana 30; Eventi 29; Arzachena 28; Vis Fondi 24; Virtus Ciampino 21; Real Gryphus e Cus Pisa 19; Prato Calcio a 5 15.

M.M.