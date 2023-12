Calcio a 5 Il Futsal Massa dilaga a Viareggio. Ora è in piena zona playoff nel torneo di C2

ATLETICO VIAREGGIO

4

FUTSAL MASSA

8

ATLETICO VIAREGGIO: Ragolia, Padellini, Palagi, Manfredini, Balzano, Seck, Lombardi. All. Manfredini.

FUTSAL MASSA: Fubiani, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Mussi, Mosti N., Francini, Carrozzo, Rava, Puglione, Marchi, Fruzzetti. All. Aliboni.

Arbitro: D’Agostino di Pisa.

Marcatori: Manfredini (A), Palagi (A), Mussi 2 (F), Carrozzo 2 (F), Fruzzetti (F), Rava (F), Puglione (F), Francini (F).

LIDO DI CAMAIORE – Bella vittoria esterna del Futsal Massa che in serie C2 non ha lasciato scampo all’Atletico Viareggio doppiandolo nel punteggio. Con questo successo i ragazzi di Giacomo Aliboni compiono un bel passo avanti in classifica rientrando in zona playoff. Da segnalare che lunedì Mirco Francini è stato tra i convocati al primo raduno della Rappresentativa toscana Under 19.

Classifica: 25 punti Futsal Lucchese; 24 San Frediano; 22 Futsal Viareggio; 19 Md United, Massarosa, Cus Pisa e Futsal Massa; 14 Montalbano Cecina; 12 Quattrostrade Futsal; 10 Toringhese; 7 Atletico Viareggio; 5 Secur Job; 4 Scintilla e Giovani Granata; 0 punti Elba 97.