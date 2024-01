Calcio a 5 In C passo falso del Città di Massa. Imprevisto scivolone contro il Chiesanuova

Città di Massa

Chiesanuova

CITTA DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Tenerani, Barsotti, Ricci, Michelotti, Ivan, Donati, Carducci, Bedini, Baracca, Bendinelli. All. De Angeli.

DEPORTIVO CHIESANUOVA: Califano, Villegas Tello, Modesti, Marra, Garcia Quispe, Amato, Abarca, Varrial, Rondan Villanueva, Diaferia, Chimenza, Silvestri. All. Marone.

Arbitri: Muto di Grosseto e Bertini di Empoli.

Marcatori: Bedini (M), Donati (M), Bendinelli (M), Amato 2 (D), Marra (D), Varrial (D).

MASSA – Inopinato passo falso del Città di Massa che ha perso in casa contro quella che era la penultima del girone lasciando per strada punti importanti in ottica playoff. I bianconeri sono andati sotto già al 5’ ed hanno subito il raddoppio a 1’ dal riposo. Entrambe le reti sono parse evitabili. Nella ripresa il Chiesanuova si è portato sul 3 a 0. Il Massa ha accorciato le distanze sfruttando il portiere di movimento ma con l’uomo in meno per un’espulsione ha subito il 4 a 1.

Nel finale c’è stata una reazione d’orgoglio concretizzatasi in due reti che non sono bastate, però, per rimontare il risultato.