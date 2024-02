Calcio a 5 In C2 il Futsal Massa segna a raffica. Massarosa “polverizzato“ con quindici reti

E’ tornato alla vittoria, oltretutto di proporzioni mastodontiche, il Futsal Massa che ha strapazzato il Massarosa C5 (15-5) sopravanzandolo in classifica. Nella serata perfetta delle Colline Massesi spicca la cinquina di Fruzzetti con le doppiette di Giovannetti, Mussi, Puglione, Gazzoli e Sarno a completare l’opera. Nonostante questo roboante successo il team del coach Giacomo Aliboni resta ancora fuori dalla zona playoff anche perché nella giornata precedente aveva fatto un mezzo passo falso a Monsummano. Il match contro il Margina Coperta era rimasto bloccato, con errori sotto porta da entrambe le parti, con i locali in rete a 5’ dalla fine su autorete e pareggio, sempre su autogol, di Massa nel finale in mischia su calcio d’angolo.

La classifica dopo la 22° giornata recita così: 56 Futsal Lucchese; 52 San Frediano; 43 Futsal Viareggio, Quattrostrade e Cus Pisa; 39 Futsal Massa; 38 Massarosa, 33 Margine Coperta, 24 Montalbano Cecina, 18 Secur Job, 17 Scintilla 1945, 16 Toringhese, 15 Elba 97, 8 Atletico Viareggio, 4 Giovani Granata. Venerdì gli apuani saranno impegnati in casa del Montalbano Cecina.