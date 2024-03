Calcio a 5 In C2 Massa asfalta i Giovani Granata. Gabriele e Giorgio Mussi calano un poker di reti

Futsal Massa

16

Giovani Granata

3

FUTSAL MASSA: Stagnari, Russo, Bertipagani, Gazzoli, Gab. Mussi, Puglione, Credendino, Carrozzo, Gio. Mussi, Sarno, Mat. Fruzzetti, Man. Fruzzetti. All. Aliboni.

GIOVANI GRANATA: Polli, Meccariello, Romano, Morelli, Falzarano, Stefanini, D’Alessio, Pepe, Conte. All. Meccariello.

Arbitro: Gambino di Livorno.

Marcatori: Mussi Gab. 4 (M), Mussi Gio. 4 (M), Fruzzetti Man. 2 (M), Puglione 2 (M), Gazzoli 2 (M), Sarno 2 (M), Falzarano 2 (G), D’Alessio (G).

MASSA – Altra goleada per il Futsal Massa che blinda il sesto posto in classifica nel campionato di Serie C2 e con due turni d’anticipo si assicura un posto per i playoff. Al centro sportivo Colline Massesi non c’è stata partita contro il fanalino di coda del girone che è stato severamente battuto. Mattatori di giornata i due Mussi, Gabriele e Giorgio, autori entrambi di un poker di reti. A completare l’opera le doppiette di Gazzoli, Puglione, Fruzzetti e Sarno. La formazione allenata da Giacomo Aliboni, sesta in classifica, si è confermata la più prolifica del campionato. Sinora in 27 partite ha segnato la bellezza di 177 reti.

Gian. Bond.