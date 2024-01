Calcio a 5 In Serie C1 gli apuani rialzano subito la testa Il Città cala il poker Abbattuto l’Alberino

Alberino

2

Città di Massa

4

ALBERINO: Pianigiani, Ceccherini, Materozzi, Senesi G., Senesi D., Nannini, Lucchesi, Danielli, Borghi, Putzu M., Putzu T., Montagna. All. Temperini.

CITTÀ DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Tenerani, Barsotti, Ricci, Laaribi, Donati, Carducci, Baracca, Bendinelli. All. Bertucci.

Arbitri: Sbaccheri e Dragone di Firenze.

Marcatori: Lucchesi 2 (A), Bendinelli 2 (M), Laaribi (M), autorete di Borghi (M).

SIENA – Il Città di Massa ha rialzato subito la testa nel campionato di Serie C1 andando a espugnare il difficile campo dell’Alberino nella palestra Stopponi di Castelnuovo Berardenga. La squadra bianconera, guidata in panchina da Matteo Bertucci, vista la fresca squalifica di mister De Angeli, si è rifatta del passo falso casalingo andando a riprendersi i tre punti lasciati per strada in una delle trasferte più lunghe e difficili del campionato. I massesi si sono portati in vantaggio al 14’ con Lorenzo Bendinelli ma i locali hanno pareggiato con Lucchesi. Proprio sul finire del primo tempo è arrivato il gol del 2 a 1 degli ospiti grazie ad un’autorete di Borghi su corner calciato da Barsotti.

In avvio di ripresa Bendinelli ha calato la propria doppietta rubando palla a un avversario e superando il portiere. Dopo neanche un minuto l’Alberino si è rifatto sotto sempre con Lucchesi che ha corretto in rete sul secondo palo una rimessa laterale calciata forte. Sempre su schema da fallo laterale a 9’ dalla fine Laaribi è intervenuto sul palo più lontano segnando il gol del 4 a 2 che ha dato più tranquillità agli apuani in un match convulso ed intenso caratterizzato da tante palle gol da una parte e dall’altra e anche da tanti scontri di gioco.

Finale concitato caratterizzato da molti falli e dall’espulsione di Tommaso Putzu. Da sottolineare la maestosa prestazione del portierone Luca Dodaro.

Gianluca Bondielli