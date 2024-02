Calcio a 5, In Serie C1 i bianconeri conservaNO LA QUARTA POSIZIONE IN CLASSIFICA e recuperano terreno dalla terza. Il Città di Massa vince ma soffre contro La 10 Livorno. Laaribi firma una doppietta

Città di Massa

3

La 10 Livorno

2

CITTÀ DI MASSA: Velardi, Salvatori, Verduci, Tenerani, Barsotti, Ricci, Laaribi, Donati, Carducci, Bedini, Baracca, Bendinelli. All. Bertucci.

LA 10 LIVORNO: Pacifico, Norfini, Cantone, Volandri, Fili, Azzati, Airighi, Mazzoni, Digiacomoantonio, Brayan Do Santos, Alejandro, Letona, Principato. All. Rizzi Sentieri.

Arbitri: Giobbi e Stoppa di Pontedera.

Marcatori: Laaribi 2 (M), Bendinelli (M), Brayan Do Santos (L), Digiacomoantonio (L).

MASSA – Soffre il Città di Massa in casa contro un’avversaria di bassa classifica ma alla fine riesce a conquistare quei tre punti che gli consentono di mantenere il quarto posto ed accorciare sulla terza. Senza capitan Dodaro in porta i bianconeri faticano a sbloccare il risultato. Ci riescono solo all’ultimo minuto del primo tempo quando da una parata del loro portiere nasce uno slalom in ripartenza di Laaribi coronato dal gol. Il vantaggio, però, non dura neanche un minuto e si va al riposo sull’uno a uno. In avvio di ripresa un gol dei livornesi spaventa i locali. A rimettere le cose a posto ci pensa ancora l’under 19 massese al 10’, trovato libero sul secondo palo. Il gol vittoria, invece, lo sigla Bendinelli al 15’ con un bomba da fuori. Ora venerdì gli apuani se la vedranno a Monsummano con la terza in classifica. "Abbiamo ottenuto la prima vittoria casalinga del girone di ritorno – il commento del coach in seconda Matteo Bertucci – recuperando da una situazione di svantaggio grazie alla determinazione e al sacrificio dei ragazzi. Mi complimento con loro per la dimostrazione di carattere che ha consentito d portare a casa 3 punti fondamentali".

Classifica: 48 Versilia, 44, Torrita, 40 Monsummano, 37 San Giovanni e Città di Massa, 34 Tau, 30 Alberino, 22 Ibs Le Crete, 20 Verag Villaggio, 18 Virtus Poggibonsi, 16 Five To Five, 15 Deportivo Chiesanuova e La 10 Livorno, 9 GF Rione C5, 8 Firenze C5.