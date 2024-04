Calcio a 5 In Serie C1 il Città chiude al 5° posto. Dodaro: "I playoff ci sono sfuggiti per un soffio"

Si è concluso con un quinto posto che non varrà, però, l’accesso alla post season l’anno zero del Città di Massa, ripartito dalla Serie C1 dopo la dolorosa rinuncia al campionato di A2. A fare il consuntivo della stagione ci ha pensato il capitano Luca Dodaro che nonostante le tante offerte ricevute ha deciso di rimanere a casa nella sua squadra del cuore.

"Non è stato sicuramente il finale di stagione che avremmo voluto – ha spiegato il portierone massese al termine della trasferta di Prato terminata con un pesante 6 a 1 –. Le numerose assenze e la maggiore voglia di vincere della Verag hanno fatto la differenza. La partita è cominciata subito in salita e non siamo mai riusciti a rimetterci in gioco per provare ad impensierire i nostri avversari. A mio parere possiamo ritenerci comunque soddisfatti della stagione nel suo complesso. Per poco non siamo riusciti a raggiungere i playoff ma sicuramente è stato un buon anno da cui ripartire per la prossima stagione".

Il Città di Massa conclude il campionato con 49 punti in 28 gare. Il dato più positivo è quello sulla difesa che ha subito solo 62 reti risultando la seconda del girone. Con 78 gol fatti l’attacco, invece, è decimo.