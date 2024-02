Calcio a 5 In Serie C2 giornata da dimenticare Massa regge solo un tempo contro la capolista

Futsal Massa

2

Futsal Lucchese

6

FUTSAL MASSA: Fubiani, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Giovannetti, Francini, Puglione, Mussi, Marchi, Fruzzetti. All. Aliboni.

FUTSAL LUCCHESE: Hamdad, Farnocchia, Dal Poggetto, Unti, Angilletta, Quadrelli, Favazza, Chouhbane, Basile, Serroukh, Marziotti, Guadagnucci. All. Biondi Bucci.

Arbitro: Sarli di Pisa.

Marcatori: Francini 2 (M), Chouhbane 2 (L), Unti (L), Guadagnucci (L), Quadrelli (L).

MASSA – Niente da fare per il Futsal Massa, battuto dalla capolista nella 20° giornata del campionata di serie C2 giocata eccezionalmente di mercoledì. I massesi non si sono fatti intimorire dalla prima della classe ed hanno giocato una buona partita fino ad un quarto d’ora dal termine quando il risultato era ancora in bilico sul 3 a 2 per gli avversari. E’ mancata la cattiveria sotto rete necessaria a raggiungere il pari con la Lucchese brava invece a dilagare in contropiede nel finale.

Classifica: 53 Lucchese, 46 San Frediano, 43 Futsal Viareggio, 37 Quattrostrade, 40 Cus Pisa, 35 Futsal Massa e Massarosa, 32 Margine Coperta, 21 Montalbano Cecina, 15 Secur Job, 14 Scintilla 1945, 13 Toringhese, 12 Elba 97, 8 Atletico Viareggio, 4 Giovani Granata.