Calcio a 5 In Serie C2 primo turno dei playoff. Il Futsal di Aliboni fa visita a La Sorba Casciano

Il primo turno dei playoff di Serie C2 porta questa sera (ore 22,15) il Futsal Massa a San Rocco a Pilli, dopo Siena, per affrontare La Sorba Casciano. Agli apuani, arrivati sesti nel proprio girone, è toccata in dote la miglior terza dei tre gironi.

"L’avversario è tosto – anticipa il coach Giacomo Aliboni -. E’ arrivato terzo nel girone vinto dal Remole che ha appena conquistato anche la Coppa Toscana di C2. Fra l’altro in rosa hanno il temibile pivot albanese Shtiqeti che ha segnato più di 100 gol negli ultimi 3 anni, 30 in questa stagione. Giocheremo in un palazzetto piccolo dove il pubblico si fa sentire ma andremo là senza timori reverenziali, consapevoli dei nostri mezzi e anche che abbiamo solo un risultato a disposizione. Dobbiamo vincere nei 60 minuti per passare il turno. Partiamo sfavoriti ma non abbiamo nulla da perdere. Io mi ritengo soddisfatto di quanto i miei ragazzi hanno fatto nella regular season. Credo che per quello fatto vedere in campo ci manchino in classifica una dozzina di punti che ci avrebbero messo in una posizione ben diversa in griglia".

Gianluca Bondielli