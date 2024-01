Calcio a 5 In Serie C2 trasferta da dimenticare. Futsal, semaforo rosso contro il Quattrostrade

Pol. Quattrostrade

6

Futsal Massa

3

POL. QUATTROSTRADE: Bonanni, Balducci, Marzouk, Bertelli, Paterni, Abdouni, Boldrini, Terrestre, Pianderoso G. Pianderoso D., Lebbaraa, Narducci. All. Mingaroni.

FUTSAL MASSA: Fubiani, Bertipagani, Vignali, Mussi, Giovannetti, Francini, Carrozzo, Rava, Puglione, Mussi, Marchi, Sarno, Fruzzetti. All. Aliboni.

Arbitro: Costa di Viareggio.

Marcatori: Paterni 3 (Q), Lebbaraa 2 (Q), Pianderoso G. (Q), Fruzzetti (M), Mussi (M), Francini (M).

VICOPISANO – Trasferta amara per il Futsal Massa che nel campionato di Serie C2 ha perso lo scontro diretto con la Polisportiva Quattrostrade facendosi sorpassare in classifica e perdendo momentaneamente il quinto posto che vale l’accesso ai play off. Gli apuani di mister Aliboni pagano da una parte l’ingenuità in fase difensiva, che è costata gol troppo "facili" regalati agli avversari, e dell’altra la mancanza di concretezza in attacco dove non sono state concretizzate le occasioni create.

Ora testa al match interno di domani sera contro l’abbordabile Scintilla 1945 con la consapevolezza che c’è da cambiare passo.