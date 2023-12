Calcio a 5, in via Ariosto in campo i Giovanissimi. Che festa al Ludovico

C’era una volta ‘Un Calcio con Babbo Natale’, la storica manifestazione che l’Asd Ludovico organizzava prima delle feste, che per tanti anni ha rappresentato un punto di riferimento per società, piccoli calciatori e genitori. Ma l’Asd Ludovico è ancora più che mai in pista, tanto che sabato scorso ha proposto un torneo che ha l’obiettivo di diventare un appuntamento fisso del mese di dicembre. Nell’impianto di via Ariosto infatti si è svolta la prima edizione di ‘Futsal in Festa’, un evento che il club spera possa favorire la crescita e la diffusione del calcio a 5 nel nostro territorio.

La partecipazione alla manifestazione è stata buona, con le società Balca Poggese, X Martiri, Cus Ferrara, Ludovico Ferrara e La Vittoriosa che si sono scontrate amichevolmente nelle categorie Primi Calci ed Esordienti Misti.

Al termine delle gare, come di consueto, a tutti i partecipanti gli organizzatori hanno riservato un piccolo omaggio natalizio e una merenda con bibite, panettone, pandoro, vin brulé.