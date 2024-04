Calcio a 5, la coppa disputata con le altre realtà cittadine. Sacra Famiglia parrocchia vincente

È stato un grande pomeriggio di sport ma soprattutto di amicizia e fraternità quello del 25 aprile nel campo sportivo della parrocchia della Sacra Famiglia, dove si è svolta la seconda edizione del torneo di calcio a 5 “Coppa delle Parrocchie”. Nelle semifinali i giovani della Sacra Famiglia hanno la meglio per 2-1 contro i giovanissimi di Sant’Agostino, mentre nell’altra semifinale i giovani di Sant’Agostino soccombono per 0-1 con il Perpetuo Soccorso. Per le posizioni finali della classifica i giovanissimi della Sacra perdono 3-1 contro Comacchio, mentre San Martino ha la meglio per 2-1 sull’Immacolata.

Si arriva quindi alle finali, Immacolata vince 3-2 contro i Giovanissimi della Sacra aggiudicandosi il 7° posto, mentre San Martino rivince per 3-2 su Comacchio per il 5° posto. Di nuovo derby di Sant’Agostino per il 3°

posto, questa volta hanno la meglio i Giovani sui loro giovanissimi. Si arriva alla finalissima dove fra i Giovani della Sacra ed il Perpetuo Soccorso va in scena un match spettacolare e ricco di marcature che vede i padroni di casa vincere 7-5 ed aggiudicarsi così il torneo.