Calcio a 5. La società Sordi Siena pensa in grande. L’obiettivo è la Deaf Champions League

Dopo dieci anni dall’ultima partecipazione del campionato italiano futsal, organizzato dalla Federazione Sport Sordi Italia, la società sportiva Sordi Siena si è iscritta nuovamente al futsal con l’ambizioso progetto di qualificarsi per la Deaf Champions League e di vincere lo scudetto alla prima partecipazione. Con questo progetto i dirigenti si sono mossi audacemente sul mercato riuscendo a registrare giocatori di primo livello per la competizione riservata agli atleti con deficit uditivo partecipando alla fase di qualificazione a Reggio Emilia essendo inserita nel girone con gss Reggio Emilia, gss Torino, Real e Non Solo. La formazione capitanata da Manuel Raùl Grippo ha ottenuto due vittorie e un pareggio (11 reti fatte e 6 subite) vincendo 5-2 contro Reggio Emilia, 3-1 su Torino e pareggiando 3-3 col Real e Non Solo. Grazie a questi risultati il Siena si è classificato primo nel girone prenotando il biglietto per le Finali che si sono svolte la settimana scorsa a Catania e anche per la partecipazione della Coppa Italia che si terrà al Palasport di San Rocco a Pilli i prossimi 13 e 14 aprile. A Catania il Siena ha ceduto contro la squadra locale, il favorito GS ENS Catania (poi vincitore del titolo) per 7-3 dopo una gara ben giocata ma sfortunata. La finalina per il terzo posto, nuovamente contro il Real e Non Solo, vinta 9-5 è valsa la medaglia di bronzo. Due i premi individuali che hanno riguardato i giocatori senesi con Mattia Rampon, miglior portiere della competizione e Aleksander Skovin come capocannoniere. Un ottimo punto di partenza in vista della Coppa e reso possibile anche da cui ha supportato il team come Otofarma Spa ed Emanuele Paolella.