Calcio a 5. La Verag ko con il Five to Five. Pareggiano Timec e Lebowski

Nella giornata in cui il Viareggio ottiene con largo anticipo la promozione in serie B nazionale, i pratesi della Verag Villaggio vengono battuti in trasferta per 5-4 dai pisani del Five To Five e a tre turni dalla conclusione della regular season restano ancorati a quota 27, appena un punto fuori dalla zona pericolosa della classifica della C1. Turno di riposo per la Verag che tornerà in campo il 29 marzo, per ricevere il forte Città di Massa.

In serie C2 la ventiseiesima giornata allontana ulteriormente la Timec Prato dal primo posto della classifica del girone B detenuto dall’Atletico Fucecchio. Gli uomini di Bini Conti infatti non sono andati al di là di un parteggio (1-1) con il Centro Storico Lebowski mentre la capolista ha battuto 7-3 il Chiesanuova. Sempre nei piani alti della graduatoria, continua la marcia del No Sense Prato, che ha sconfitto 11-3 il Limite e Capraia, mentre anche l’Atletico 2001 non è riuscito a battere la Sestoese (1-1). Pertanto in classifica l’Atletico Fucecchio guida con 64 punti, davanti a Timec 61, Lebowski 58, No Sense 55 e Atletico 2001 50. A quota 49 c’è poi il San Giusto, reduce dal 2-1 sull’Alfieri Campi. Chiude il quadro La Querce che dopo il 7-4 inflitto alla Folgor Calenzano ha 33 punti. Questo il programma del turno odierno: La Querce-Atletico Fucecchio, Quartotempo-Atletico 2001, San Giusto-Laurenziana, Sestoese-No Sense ed il derby Timec-Chiesanuova. Per la Timec brutte notizie anche dalla Coppa Toscana: infatti, niente final four per i pratesi battuti 3-2 nei quarti dal Cus Pisa.

M. M.