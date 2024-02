CALCIO A 5 MSP. Balzac e Amici di Englis a braccetto in vetta. Il Sodinims ha la meglio sul Bardena

Iniziata la seconda fase del campionato interprovinciale di calcio a 5 organizzato dall’Msp. Le formazioni partecipanti sono state suddivise in Premier League, Serie A e Serie B. Si parte dalla massima serie, la Premier, dove sono andate in scena le prime due giornate di campionato. In vetta viaggiano subito a braccetto a punteggio pieno Balzac e Amici di Englis. Nel primo caso è arrivato un 3-2 all’esordio ai danni del Castellina e il bis col 3-1 nella seconda giornata contro il Chelsea. Il Balzac invece nell’ultimo turno ha battuto 10-2 il Castellina, mentre al debutto ha firmato un 5-1 ai danni del Bardena Dt.

In seconda piazza il Sodinims che ha battuto nell’ultimo turno 7-4 il Bardena Dt ma che deve ancora recuperare il match d’esordio contro il Chelsea. Passando alla serie A in vetta c’è l’Estendarse a punteggio pieno, anche grazie al 6-3 rifilato alla Mise di Prato che così dopo il successo all’esordio 4-2 sul Vic, conosce la prima sconfitta nella competizione. All’inseguimento della capolista troviamo altre quattro formazioni a quota tre punti. Oltre alla Mise di Prato ci sono: Nwg, vincente con gli Invictus ma poi ko col Sella per 6-7, a sua volta però all’esordio proprio dalla capolista. E poi il Vic reduce dal 3-2 ai danni degli Invictus, ultimi ancora fermi al palo. Infine la serie B targata Msp dove comandano a punteggio pieno i Tigers of Ibiza, reduci dal 4-1 all’Atletico 2001. Attenzione però all’Illyrian che è a quota tre punti, ma deve ancora recuperare il match con la Zona Verde.