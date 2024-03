Calcio a 5 Msp. Il Sodinims batte il Castellina. Ora è secondo con il Balzac

In attesa dello scontro diretto fra la capolista Amici di Englis e la diretta inseguitrice Balzac, si delinea la corsa al podio nel campionato interprovinciale Premier League di calcio a 5 promosso dall’Msp. Il Sodinims vince infatti 4-0 sul Castellina e si porta in seconda piazza a pari merito col Balzac che però ha una partita giocata in meno. Il Sodinims ha quattro punti di vantaggio sulla quarta, il Bardena Dt che si impone 7-2 nello scontro col fanalino di coda Chelsea, ancora fermo al palo. La lotta per le prime tre posizione appare quindi ormai definita. Spostandoci in serie A a comandare è il Sella, reduce dal 10-6 ai danni del fanalino di coda Invictus. Con questo successo la capolista piazza il sorpasso ai danni dell’Estendarse battuto 5-3 nello scontro diretto col Vic. Di fatto la prima della classe adesso comanda con due punti di vantaggio su Vic ed Estendarse. Molto equilibrata la situazione anche in serie B. Qui l’unica formazione già ad avere vinto nella quinta giornata è il Biancazzurra c5 che si impone 4-1 sull’Illyrian piazzando il sorpasso al terzo posto. Tutta da vivere invece la sfida al vertice fra Olimpia Prato, attesa dalla gara con l’Atletico 2001, e Tigers of Ibiza che stasera alle 21.30 a Bagnolo affrontano il fanalino di coda Zona Verde. Entrambe le capolista, quindi, non possono permettersi passi falsi.