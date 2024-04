Calcio a 5 Nella Coppa di Lega femminile. Esordio con vittoria per la Ricel di Nista: "Brave le ragazze»

Turris

4

Ricel

6

TURRIS: D’Alessandro, Di Nardo, Casciato, La Greca, Lenzi, Lucarelli, Nisticò, Ferreira. All. Rallo.

RICEL: Nardi, Chiorazzo, Casali, Orsini, Pirrottina, Crecchi, Baldini. All. Nista.

Arbitro: Corsini di Prato.

Marcatori: 5’ e 50’ Lucarelli (T), 8’ e 18’ La Greca, 13’, 28’ e 42’ Crecchi (R), 22 e 38’ Casali (R), 45’ Orsini (R).

PISA – Le neo campionesse regionali hanno iniziato col piede giusto anche la Coppa di Lega superando in trasferta la Turris, semifinalista dei playoff di quest’anno. La gara è stata molto vivace con le verdi locali che si sono portate sul 2 a 0 e hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 3 a 2.

Nella ripresa la Ricel si è mostrata più precisa nell’ultimo passaggio e mentre locali sono apparse un po’ sulle gambe. Con quattro reti segnate le apette di Fabrizio Nista hanno ribaltato il risultato mettendolo al sicuro. Soltanto nel finale le pisane hanno accorciato le distanze con Lucarelli dopo aver fallito un generoso rigore. "Le gare di Coppa mi serviranno per provare nuovi schemi e diverse soluzioni per il futuro – ha commentato il tecnico carrarese –. E’ normale rischiare qualcosa in più ma quello che conta è portare a casa la vittoria e le ragazze sono state perfette ". Prossimo impegno il derby di Coppa contro il Pontremoli.

Nella foto, Gabriella Casali