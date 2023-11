Calcio a 5 Nella Coppa Toscana di Serie C2. Massa eliminato al primo turno dalla Lucchese

Futsal Massa

4

Futsal Lucchese

6

FUTSAL MASSA: Fubiani, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Mussi, Mosti, Giovannetti, Rava, Marchi, Bendinelli, Sarno, Fruzzetti. All. Aliboni.

FUTSAL LUCCHESE: Marafioti, Hamdad, Farnocchia, Essamaoui, Dinucci, Angiletta, Scaglione, Quadrelli, Basile, Serroukh, Marziotti, Guadagnucci. All. Biondi Bucci.

Arbitro: Ricci di Viareggio.

Marcatori: Marchi 2 (M), Gazzoli (M), autorete Hamdad (M); Quadrelli 2 (L), Angiletti (L), Hamdad (L), Serroukh (L).

MASSA – Esce al primo turno dalla Coppa Toscana di Serie C2 il Futsal Massa che, dopo aver perso la prima gara del triangolare a Massarosa, ha ceduto anche il secondo confronto che lo vedeva impegnato in casa contro il Futsal Lucchese. L’impegno era proibitivo perché di fronte c’era l’attuale capolista del campionato. I lucchesi fin qui sono ancora imbattuti in stagione ed avevano già battuto la squadra di Aliboni in campionato per 6 a 3.

Tra le fila della compagine rossonera figurano anche due giocatori massesi, Guadagnucci e Quadrelli. Quest’ultimo, che era anche ex di turno, ha siglato una doppietta.