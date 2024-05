Calcio a 5 Nella Coppa Toscana Under 19. Il Città approda ai quarti e incrocia il Fucecchio

In attesa di giocarsi questo pomeriggio a Forlì il passaggio al secondo turno della fase nazionale, l’Under 19 del Città di Massa ha ottenuto in settimana la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Toscana. Dopo il successo sullo Scintilla la squadra di Elio Fialdini ha pareggiato per 7 a 7 la seconda partita del triangolare disputata contro il Boca C5 Livorno. Il match, molto combattuto, ha visto i labronici andare al riposo in vantaggio (4-3). Nella ripresa c’è stato un allungo degli ospiti (6-3) ma gli apuani ricorrendo al portiere di movimento si sono riportati in parità.

Nel finale altro botta e risposta con gol massese e risposta del Boca (7-7). Tra i locali il mattatore è stato Galletti, autore di una tripletta, mentre Farneti ha siglato una doppietta ed un gol a testa Diego e Lorenzoni. Questa la rosa dei convocati che comprendeva tre ragazzi dell’annata 2008 e uno del 2007: Salvatori, Velardi, Laarabi, Diego, Lorenzoni, Russo, Galletti, Orsucci, Ricci, Farneti, Noletti e Debbiani.

Città di Massa e Boca Livorno hanno chiuso a pari merito e si è reso necessario il sorteggio per definire la prima del girone. I massesi lo hanno perso finendo secondi e nei quarti affronteranno in trasferta la Vigor Fucecchio.