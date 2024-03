Calcio a 5. Niente da fare con il Kappabi. Il Prato torna ultimo in classifica

Potenza Picena

5

Prato C5

2

KAPPABI POTENZA PICENA: Tinteanu, Di Iorio, Nunzi, Giacomelli, Pizzo, Nikinha, Carnevali, Babucci, Rossi, Sbacco, Belleggia, Sgolastra. All.: Moro – Nikinha.

PRATO CALCIO A 5: Lo Conte, Ballerini, Fazzini, Giachi, Cellini, Moreno, Beluco, Tempesti, Marangon, Martini, Sosa, Sottosanti. All.: Bearzi.

Arbitri: Simone e Cagno di Napoli.

Marcatori: pt 4’. Marangon, 8’ Sgolastra, 10’ Nunzi, 11’ Moreno; st 1’ Pizzo, 5’ Carnevali, 12’ Sgolastra.

Il Prato Calcio a 5 esce sconfitto dalla trasferta di Potenza Picena (2-5) e torna all’ultimo posto della classifica in compagnia dell’Atlante Grosseto (che nella diciannovesima giornata ha osservato un turno di riposo), anche a causa del successo ottenuto sul campo del Real Fabrica (4-3) dall’ex fanalino di coda Buldog Lucrezia.

La partita dei biancazzurri è durata in pratica solo un tempo, il primo, chiuso in parità 2-2. In avvio di ripresa i padroni di casa del Kappabì Potenza Picena hanno infatti messo subito al sicuro il risultato, costringendo Bearzi e compagni all’ennesima sconfitta stagionale.

Questa è la classifica del girone B della serie A2: Futsal Ternana 47 punti; OR Reggio Emilia 36; Dozzese 31; Bologna 1909 30; Kappabì Potenza Picena 27; Russi 23; History Roma 17; Buldog Lucrezia e Real Fabrica 16; Prato Calcio a 5 e Atlante Grosseto 14. Sabato il Prato Calcio a 5 tornerà a giocare in casa contro l’OR Reggio Emilia.

Massimiliano Martini