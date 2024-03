Calcio a 5 Opes: colpo del Foto Express contro La Coccinella

Disputata la 2° giornata di Serie A Girone A e al 2° posto sale il Magik Pizza grazie ad una rimonta esaltante: primo tempo che si chiude sul 3-0 per la Baracca di Guendalo con il tap-in di Virgili, il tiro libero di Vandini e l’imbucata ancora di Vandini per Tassi; nella ripresa Kupsi ridà fiato al Magik Pizza, Alushi firma il pareggio con un eurogol su punizione, Antoniciuc realizza il sorpasso su tiro libero e ancora Kupsi la chiude sul 5-3. Cade il Bar La Coccinella travolto da un

Barani incontenibile, 5 gol di cui 3 su punizione e 2 assist, entrambi per Gennari, per il bomber del Foto Express (nella foto); per il Bar La Coccinella, che domina per lunghi tratti, non basta la cinquina di Sgargetta. Successo agevole della Fonderia Zanetti, 5-1 all’intervallo, e 8-3 finale contro la New Team, migliore in campo Nicastro autore di 2 assist e 1 gol. In Serie B Girone A dopo 2 turni balza in testa l’Hurly Burly che la spunta, 3-2, sulla Longobarda: doppietta di Nigrisoli e provvisorio 2-0 di Mantovani; punizione del portiere Cassanelli e rete dell’illusorio 2-3 di Paris per la Longobarda. Al 3° posto dietro a Exera, c’è il Tabacchi Levigatura Marmi che con la tripletta di Pirani, le doppiette di Zullo e Negri e i timbri di Rizzato e Casoni, sconfigge 9-2 il Seven & Montebello. La Pizzeria il Botteghino viene beffata con un gollonzo nel finale di Vacchi e la Casa dei Materassi si impone 6-5 grazie alle doppiette di Mari Rolfini, Dieni e appunto Vacchi. In Serie C vincono il Bar Duomo, 12-3 agli Eroi di Arcadia con 6 reti di Mariani e doppiette di Poltronieri e Farinella, e il Bar Mattino Ostellato, poker di Zanotti nel 9-6 al Koi Sushi, e raggiungono in vetta il Sushi Tokyo il quale viene fermato da un super Lefons autore della tripletta con cui la Tabaccheria del Centro si è imposta 3-1 nello scontro al vertice, di Fontanesi il provvisorio 1-1 del Sushi Tokyo.

In Serie D prosegue la marcia del Carni e Sapori dopo 3 turni mandando al tappeto anche l’Autocarrozzeria Giudice, che regge fino al 3-4 di metà ripresa, prima di soccombere 3-6. Tiene il passo l’Autofficina Lodi, 5-2 all’intervallo e 9-5 finale contro la Termoidraulica Sgarzi: tripletta di Balboni per l’Autofficina Lodi e di Vacchi per la Termoidraulica Sgarzi. In coda colpo dell’Asso di Cuori, che grazie alla tripletta di Mamini e alle doppiette di Siciliano e Romano, sconfigge 8-5 il Sol de Montalto. In Serie A Girone B Ristorantino Sidun che va sotto 4-1 contro l’Alpha Futting, ma che piazza un parziale di 8-1 portandosi sul 9-5 prima di vincere con il brivido 10-9: un poker a testa per Cannizzaro e Valentino. Sonante vittoria dell’Autocarrozzeria 4 Torri, 10-0 al Panificio Porta Romana con poker di Cara e convincente 7-2 dell’Osteria Strabassotti alla Virtus.

In Serie B Girone B continua la lotta al vertice a distanza tra LYB – Fondazione dalla Terra alla Luna, 6-2 al Borgopianura con le doppiette di Pazi e Santone, e Emilfill, 7-4 al Take Away

Portomaggiore dopo il 4-0 e il 5-2 all’intervallo, in evidenza Loro Pilone autore di una tripletta nel primo tempo. Asini Bradi che la spuntano 7-5 sulla Siever dopo il 4-4 all’intervallo e il 5-4 Siever in apertura di ripresa: tripletta di Marchiori e doppietta di Contestabile per gli Asini, Doffini, Zotos, Beltrami e doppietta di Diarra per la Siever.