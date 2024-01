Calcio a 5 Opes. Grill Park avanza a forza nove. Fonderia Zanetti sale al 3° posto

A due giornate dal termine del Girone A, continua la corsa del Grill Park Ferrara, 9-2 all’Asso di

Cuori, con tripletta di Audino. Al 3° posto con 25 punti dietro alla Baracca di Guendalo (27) sale la Fonderia Zanetti che vince 10-2 contro l’Autocarrozzeria Giudice con le doppiette di Letizia, Rodriguez, Callegari, Mordacci e Chili; doppietta di Parisi per l’Autocarrozzeria Giudice. Al 4° posto balza il Foto Express che sconfigge 8-5 il Tabacchi Levigatura Marmi nello scontro diretto, pokerissimo di Giordano, doppietta di Barani e rete di Esposito. Foto Express, Exera e Tabacchi sono tutte a 24, ma il Foto Express ha vinto entrambi gli scontri diretti, mentre il Tabacchi li ha persi e quindi è 6°. Al 7° posto il Koi Sushi raggiunge a quota 16 il Bar Duomo con lo scontro diretto a favore. Koi Sushi che fatica fino al 3-2 di inizio ripresa contro la Termoidraulica Sgarzi, prima di dilagare 8-2: poker di Guidetti per il Koi, doppietta di De Gruttola per la Termoidraulica Sgarzi. Terzo successo nelle ultime 4 sfide per gli Eroi di Arcadia: 6-5 all’Amedeo Barber Shop con tripletta di Ziosi e reti di Casoni, Tenani e Pasquini. Nel Girone B dopo il pareggio alla 1° giornata contro l’Hurly Burly e 9 vittorie di fila, cade la capolista Bar La Coccinella. L’impresa riesce alla New Team che vince 4-3, il match winner è Schwoch che dopo l’1-1 di fine primo tempo, va a bersaglio due volte nella ripresa. Con questo successo la New Team si insedia la 3° posto.