Calcio a 5 Opes: Grill Park e Fonderia Zanetti in semifinale

Disputati i quarti di finale della Winter Cup nei 6 Tabelloni.

In Champions League le semifinali saranno Grill Park-Bar Nives e Sidun-Fonderia Zanetti (nella foto). Goleada del Grill Park alla New Team, mentre il Bar Nives chiude la prima frazione sotto 0-1 contro la Baracca di Guendalo, poi Alushi e Kupsi guidano la rimonta fino al 5-2, prima del 5-4 finale, alla Baracca di Guendalo non basta la tripletta di Fato. Dalla parte opposta del Tabellone l’Infortunistica Carità rimane in partita fino al 6-8 contro il Sidun che poi dilaga e chiude 13-6, poker di Fichera e tripletta iniziale di Lecce. Il Sidun se la vedrà contro la Fonderia Zanetti che, a sorpresa, ha sconfitto il Bar La Coccinella, 5-3, bene Letizia, Koubi, Chili e il portiere Yeudi.

In Europa League passano il turno Exera e Longobarda e Basilico e Autocarrozzeria 4 Torri. Exera sconfigge la Virtus, 9-5, con tripletta di Pedarzini e doppietta di Tagliati. La Longobarda a sorpresa fa fuori l’Avis che aveva chiuso la prima frazione sul 3-1, ribaltone fino al 5-3 Longobarda, poi 5-5, e rete finale della vittoria di Paris, in tutto sono 3 i suoi gol, doppietta di Colletto e ancora 1 gol su punizione dello specialista portiere Cassanelli. Vita facile per l’Autocarrozzeria 4 Torri, 9-1 alla Pizzeria il Botteghino: poker di Rusu e doppietta di Cara. Il Basilico dopo essere andato sotto contro il Tabacchi Levigatura Marmi, sembra deciderla facilmente con il 5-1 e 6-2, ma si fa avvicinare sul 5-6 prima del gol in chiusura del 7-5: tripletta di Nigrisoli e reti di Bigoni, Spettoli, Mantovani e Scanavacca.

In Conference League da una parte si affronteranno Alpha Futting e Panificio Porta Romana,

dall’altra la spuntano Casa dei Materassi e Seven & Montebello. Casa dei Materassi vincente ai rigori, 6-4, sul Sushi Tokyo dopo il 2-2 al termine dei tempi regolamentari: doppietta di Beccarini; gol e assist, per Galiè, di Orsi per la Casa dei Materassi. Il Seven & Montebello avanti 3-1, si trova sotto 4-5 in apertura di ripresa per le doppiette di Voltani e Molinari dell’Osteria Strabassotti, ma la chiude 7-5, a segno Villani, Bighinatti, Tralli, Cioffi e Vilardi.

In Confederation League la LYB – Fondazione dalla Terra alla Luna dopo il passivo all’intervallo,

1-2 contro l’Autofficina Lodi, chiude la ripresa sul 6-0, in evidenza Mancini autore di una tripletta, e se la vedrà con il Koi Sushi, 5-3 al Take Away Portomaggiore con doppietta per Rossi e centri di Lomonaco, Bock e Di Ghionno. Nella parte bassa del Tabellone l’Emilfill l’aveva data persa dopo l’1-5 al riposo contro la Taverna di Guendalo, ma Sharka guida la rimonta fino al 6-6 di Locci e la spunta ai rigori con protagonista il portiere La Torre che ne para 3 e segna ad oltranza quello della vittoria. La semifinale sarà Emilfill-Tabaccheria del Centro, che al fotofinish prevale sugli Eroi di Arcadia con il gol nel finale del 4-3 di Lefons. A segno anche Ceccardi e Caputo per la Tabaccheria

del Centro, mentre per gli Eroi di Arcadia doppietta di Ziosi, gol e assist per Pasquini.