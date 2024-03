Calcio a 5 Opes. Grill Park e Sidun si giocheranno la finale di Winter Cup

La Champions League se la giocheranno le finaliste degli ultimi 2 match scudetto. Grill Park Ferrara che parte fortissimo, 4-1 all’intervallo, poi 6-1, prima di una reazione che porta il Magik

Pizza a riavvicinarsi fino al 6-4 finale. Doppiette di Sisti, Inglesetti e Mantovani. Ristorantino Sidun in controllo sulla Fonderia Zanetti: 3-1, 7-3 e 8-4 finale: Cannizzaro, cinquina di Valentino, gol e assist di Fichera e tiro libero finale di Ramadan per il Sidun; Schirò, Callegari e doppietta di Letizia per la Fonderia Zanetti. Nel Tabellone B dopo il 3-3 dei tempi regolamentari, la New Team la spunta, 7-6, ai rigori contro la Baracca di Guendalo; 5-5 tra Foto Express e Bar La Coccinella con tripletta di Barani e doppietta di Arenga per il Foto Express e reti di Sgargetta, Rossi, Boarini, Zabini e Bosi per il Bar La Coccinella che poi prevale 10-9 ai rigori. L’Autocarrozzeria 4 Torri sfiderà la Longobarda nella finale di Europa League. Per la 4 Torri (nella foto) segnaliamo le prestazioni di Zullo e Sinjari e ovviamente la tripletta di Cara che colpisce anche un palo e una traversa nel 3-1 all’Hurly Burly: Bersanetti firma il provvisorio 1-1 e colpisce un clamoroso palo con uno splendido scavetto sull’1 a 2 a 4’ dalla fine. Dopo l’1-0 iniziale di Exera, sempre in testa la Longobarda, 3-1, 4-2 all’intervallo, 7-3 prima del 7-5 finale. A segno nell’ordine: il portiere Cassanelli, doppietta di Paris, Iossa e tripletta finale di Piarulli per la Longobarda; Pedarzini doppietta nel primo tempo e Bonazza, Panzetta e Tagliati nella ripresa per Exera. Nel Tabellone B pirotecnico 9-8 della Pizzeria il Botteghino sul Tabacchi Levigatura Marmi. In Conference League il Panificio Porta Romana chiude la prima frazione sul 2-0 e poi si porta su 5-0 con le doppiette di Brunelli e Caselli e il gol di Vacchi, prima del 5-2 finale per le reti di Simone e Ferrarato dell’Alpha Futting.