Calcio a 5 Opes. Hurly Burly primo in serie B, ora via ai playoff

Terminata la 2° fase del Campionato Opes, da stasera al via i playoff. In Serie A Girone A il Grill Park incassa il 3° ko consecutivo: va sul 2-0, ma la Fonderia Zanetti fa segnare un parziale di ben 6 marcature di fila, 2-2 all’intervallo, poi 6-2, e 7-4 conclusivo con le doppiette di Nicastro e Koubi e le reti di Callegari, Sanchez e Letizia. Ci vuole il pallottoliere nel 12-12 tra New Team e Infortunistica Carità, poker di Giordano, tripletta dell’esordiente ventenne Lanzoni, doppiette di Arenga a Barani per l’Infortunistica Carità che era avanti 8-5 e poi 12-8 a 9’ dal termine; poker di Schwoch, doppiette di Santucci e Di Maso per la New Team, la quale agguanta il pari con Gamberini all’ultimo respiro. Grazie al successo sulla Pizzeria il Botteghino, l’Hurly Burly conferma il 1° posto in Serie B Girone A: 6-4 con tripletta di Nigrisoli, doppietta di Bersanetti e centro di Mantovani, a cui hanno risposto Rachita e Russo con una doppietta a testa che erano valse il 3-3 all’intervallo e poi il 4-5.

La Longobarda sconfigge, 5-4, il Tabacchi Levigatura Marmi e raggiunge il 3° posto: poker di Colletto e rete iniziale di Nacca per la Longobarda; doppietta di Zullo e timbri di Contestabile e

Cara per il Tlm. Exera avanti con Rubini dopo soli 7 secondi, poi il Seven & Montebello mette il naso avanti per 3 volte con Villani, Vilardi e Boulescu, ma Exera risponde con Bassi che timbra una doppietta ed infine con Tagliati a 2’ dal termine per il definitivo 4-4. Il Bar Duomo sconfigge, 6-4, la Tabaccheria del Centro e scavalca il Bar Mattino Ostellato conquistando il primato della Serie C: doppietta di Fabbri e reti di Scagliarini, Mariani, Frighi e Poltronieri, Casaluce para il rigore che sarebbe valso il sorpasso sul 3-2 alla Tabaccheria del Centro.

Quanta fatica per il Koi Sushi per avere ragione della Taverna di Guendalo: sotto 0-2 e 3-5, la

spunta 8-7 con poker di Lella, tripletta di Di Ghionno e provvisorio 5-5 di Bock; poker di Valentino, doppietta di Amoroso e rete del 3-3 di D’Adamo per la Taverna di Guendalo. In Serie D la Termoidraulica Sgarzi va sul 2-0, doppietta di De Gruttola, l’Autocarrozzeria Giudice la ribalta sul 5-2; ancora De Gruttola e poi Caputo riportano sul -1 la Termoidraulica Sgarzi, ma l’Autocarrozzeria Giudice chiude 6-4: doppiette di Onesti e Parisi e reti di Cantelli e Cicotti. La Virtus si conferma ammazza grandi, dopo il 4-2 all’Avis, sconfigge anche il Sidun. Partita che non è mai iniziata, Virtus sul 4-0 dopo meno di 10 minuti, 6-2 all’intervallo, poi 7-3 e 11-4 finale: poker di Cabassa, tripletta di Piras, doppietta di Bortolin e reti di Franchini e Dal Broi. La Serie A Girone B la vince l’Avis Ferrara grazie al 7-3 al Panificio Porta Romana, tripletta di Sacco e doppiette di Panariello e Crocco.