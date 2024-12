Calcio a 5 Opes. Pizzeria Mille Miglia vola a punteggio pieno

Nel Girone Banca Mediolanum la Pizzeria 1000 Miglia fa 9 su 9, 12-3 alla Simel, poker di Callegari, doppiette di Letizia, Bono e Tugnoli. Continua a macinare avversari il Grill Park Ferrara, anche il temibile Ferrutensile è stato spazzato via, 6-1 all’intervallo e 13-3 finale con 6 gol di capitan Mantovani, tripletta di Salmi e doppietta di Spettoli. Grill Park 2° insieme al Sidun a -2 dalla Pizzeria 1000 Miglia. La Lyb/Fondazione dalla Terra alla Luna sconfigge 6-2 il Kafè Bacchelli e opera l’aggancio al 5° posto a quota 18 punti, tripletta di Barone, doppietta di Melone e timbro i Buratti. Convincente 3-0, Biral, Scagliarini e Nutini, del Bello Immobiliare che vince lo scontro diretto contro il Sol de Montalto, rimane al 7° posto con 17 punti, ma si porta a -2 proprio dal Sol de Montalto che è quarto e a -1 dalla Lyb e dal Kafè Bacchelli. Il Bar Duomo fa un sol boccone della Siever: 6-0 all’intervallo e 13-6 finale con poker di Bottoni e triplette di Zikos e N. Mamini, per la Siever bene Beltrami che ne segna 4. La Termogas va in vantaggio con Zeneli su assist di V. Ziosi, e poi sul 3-1 con Stojku e D. Ziosi, ma il Panificio Porta Romana risponde prima con Aboulfath e poi con la doppietta di Galiè, rigore e tiro al volo su calcio d’angolo di Benini, finisce 3-3. Vittoria e sorpasso in classifica degli Asini Bradi sullo Sporting San Pietro in Casale: 4-2, tripletta di Cavicchi e rete di Virgili. Rimonta del Sushi Tokyo contro l’Emilfill, da 1-4 a 6-5, segnano nell’ordine: Tcheng, Sanità, doppietta di Mangiaracina, Rollo e Brunato.

Nel Girone Giara Assicurazioni 6° successo consecutivo per il Tabacchi Levigatura Marmi, autoritario 7-3 all’ex capolista Francolino. Finalmente vince e convince il Foto Express, 10-2 contro l’Osteria Strabassotti, doppietta iniziale di Gennari, poi tripletta di Giordano, doppietta di Arenga e timbri di Esposito e Baroni. Exera inguaia il Fast Car mettendone a rischio la qualificazione per la Serie A: 6-4 con doppiette di Rubini e Panzetta e reti finali di Bassi e Faggioli. Irruentes, 7-3 al Vuoiqueikiwi con tripletta del rientrante Bernardi, e Autofficina Lodi, 8-3 alla Pizzeria Zadrima grazie alle triplette di Holzl e Bentivoglio, si portano a -1 dal Fast Car.