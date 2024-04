Calcio a 5 Opes Toscana. La marcia dei Dinosauri per piazzarsi al vertice

Sono i Dinosauri l’unica antagonista della capolista Autofficina Salva nella corsa al titolo del campionato di serie A di calcio a 5 organizzato dall’Opes Toscana Calcetto. La seconda della classe vince infatti di misura lo scontro diretto con I Diavoli dei Balcani, terza forza della competizione, e prova a mantenere il passo della capolista. Il successo per i Dinosauri arriva col punteggio di 5-4, frutto di una sfida tiratissima, dove a fare la differenza sono stati i dettagli. Per la seconda della classe decisiva la tripletta di Diddi che ha letteralmente trascinato i suoi. A bersaglio anche Allori e Calamai con una marcatura a testa. Sul fronte opposto a illudere I Diavoli è la tripletta di Bali, che sommata al gol di Bakiu, comunque non basta per evitare la battuta d’arresto. In classifica i Dinosauri si portano a -3 dalla vetta, anche se l’Autofficina Salva deve ancora giocare il proprio match contro il Lesagora in programma sui campi di Iolo. Guardando agli altri match disputati in serie A passeggia lo Shakhtar Sacra per 6-1 sui Masterfurios. Le doppiette di Lopes e Moschiti aprono le danze, i gol di Nincheri e Orlandi le chiudono. Per gli avversari a bersaglio Geloso. Più equilibrata invece la gara vinta 2-1 dalla Cdp Bacchereto contro il Manchavevi. In questo caso sono decisivi i gol di Compagnin e Nunziati che annullano la marcatura rivale di Hoxhaj.