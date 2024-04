Calcio a 5. Play off, Mattagnese si mette avanti

Ottima prestazione della Mattagnanese di Borgo San Lorenzo che vince 3-1 la gara di andata della sfida play off contro il Boca Livorno. Una partita che ha visto i mugellani indiscussi protagonisti, con un numeroso pubblico sulle tribune, in un match combattuto dove i labronici hanno dimostrato il loro valore mettendo in difficoltà in diverse occasioni la Mattagnanese.

Inizia bene la formazione di Borgo San Lorenzo che concretizza il doppio vantaggio con i gol di Gravina e Nardi. Poi la Mattagnanese subisce il ritorno degli avversari soffrendo la reazione dei livornesi che spingono e si fanno più volte pericolosi. Il Boca Livorno attacca e la Mattagnanese è pronta a reagire con azioni di rimessa. Bella partita con continui rovesciamenti di fronte e varie occasioni per entrambe le squadre, con applausi a scena aperta per tutti e brillanti prestazioni dei due portieri. Prima frazione di gioco che si conclude sul 2-0 per la Mattagnanese.

Nel secondo tempo la partita riprende con la Mattagnanese che sembra tornare a comandare il gioco, ma sono invece i livornesi che accorciano con merito le distanze, continuando poi la loro avanzata in cerca del pareggio.

I mugellani tengono bene il campo con forza di gruppo e rispondono con autorevolezza agli assalti degli avversari livornesi. Arriva infine il terzo gol della Mattagnanese che chiude l’incontro: con una buona ripartenza i borghigiani realizzano con Gravina che spegne le poche energie rimaste ai livornesi.

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla gara di ritorno che si disputerà il prossimo fine settimana, sabato pomeriggio nella ‘tana’ del Boca Livorno e sarà una sfida al cardiopalma che promette bel gioco e tante emozioni.

F. Que.