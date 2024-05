Calcio a 5 Poule scudetto, Under 19 ko a Torino. Ora il Città di Massa deve battere il Celano

L’Under 19 del Città di Massa, campione in carica della Toscana, ha pagato pegno nella prima gara della seconda fase nazionale della Poule Scudetto. Gli apuani sono stati sconfitti per 7-1 dalla forte compagne del Top Five Torino, campione del Piemonte. La partita al PalaSermig di Torino è stata giocata alla pari sino al 15’ del primo tempo poi l’infortunio occorso a Ivan, che si è aggiunto alle altre tre assenze già lamentate dal Massa, non ha permesso più rotazioni visto pochi cambi. Si è andati al riposo sul 3-1 per i piemontesi con gol apuano di Galletti mentre nella ripresa c’è stato il tracollo. "Complimenti alla squadra avversaria perché si è dimostrata ben organizzata – ha detto il tecnico Elio Fialdini –. Adesso dovremo concentrarci sulla gara interna di domenica contro lo Sport Center Celano che può darci ancora la qualificazione alla final four Scudetto". A superare il triangolare, infatti, saranno le prime due classificate. Il Città di Massa dovrà battere gli abruzzesi al PalaOliveti e sperare poi che la domenica seguente faccia lo stesso anche il Top Five Torino.