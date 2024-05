Calcio a 5. Recanati C5, Mastrogiovanni lascia la panchina

La sconfitta di Spello, seconda in due sfide di playoff contro il forte Grifoni che ambisce alla A2, ha segnato la conclusione dell’esperienza di Luca Mastrogiovanni sulla panchina del Recanati C5. E’ stato lo stesso allenatore a darne comunicazione con un post sui social. "Siamo alla fine di un meraviglioso viaggio durato due anni – ha scritto in apertura – voglio ringraziare tutta la società Recanati calcio a 5, tutti i giocatori dalla prima squadra, tutti i ragazzi del settore giovanile, tutte le famiglie che ci hanno dato fiducia e affidato i loro figli... sono stati due anni indimenticabili. Una menzione particolare vorrei farla però a due fantastiche persone, Marco Cecconi amico e confidente... mi mancheranno le nostre interviste e chiacchierate nel dopo partita e Federico Gurini senza di lui tutto il lavoro fatto non sarebbe stato possibile, abbiamo lavorato due anni in simbiosi, abbiamo condiviso tutto e ci siamo tolti grandi soddisfazioni, grazie veramente di cuore. Recanati e i recanatesi mi resteranno per sempre nel cuore – ha concluso Mastrogiovanni – così come ciao mi risuonerà sempre nella mia testa e nel mio cuore. Forza Recanati". Anche l’anno scorso Mastrogiovanni aveva portato i giallorossi ai playoff per l’A2.

Andrea Scoppa