Calcio a 5 Sconfitta indolore per la Ricel a Pisa. Apuane già ai quarti di Coppa. Paura per Orsini

CUS PISA

4

RICEL carrara

3

CUS PISA: Angeli, Zavattaro, Piludu, Migliorini, Lorenzini, Baldera, Sergiampietri. All. Figliucci.

RICEL CARRARA: Nardi, Chiorazzo, Orsini, Baldini, Casali, Crecchi, Barsocchi, Atzei, Pirrottina. All. Nista.

Arbitro: Righini di Livorno.

Marcatori: 7’ e 15’ Casali (R), 10’ e 27’ Sergiampietri (C), 22’ e 30’ Lorenzini (C), 45’ Orsini (R).

PISA – Sconfitta indolore per la Ricel nella 4ª giornata di Coppa di Lega calcio a 5 con le apuane già qualificate dopo tre vittorie consecutive che si giocavano il primo posto nel girone con Pisa. La gara ha visto le giallonere due volte in vantaggio con Casali e sempre raggiunte da Sergiampietri. Nella ripresa il tecnico Nista ha mischiato le carte facendo riposare diverse giocatrici. Il Pisa si è portato avanti con una doppietta di Lorenzini accorciata dal rigore di Orsini, che poi nel finale è caduta perdendo i sensi. I due allenatori si sono accordati per non proseguire la gara. "L’episodio aveva turbato l’ambiente – ha spiegato Nista – ed era giusto chiudere lì una gara inutile visto che eravamo già entrambi qualificati". Orsini si è poi ripresa e sarà disponibile per i quarti di finale.