Calcio a 5 Seconda vittoria in Coppa di Lega . La Ricel di Nista supera in rimonta il Traverde La Ricel vince il derby contro il Traverde Pontremoli in Coppa di Lega, rischiando ma ribaltando il risultato con una grande prestazione nel secondo tempo. Mister Nista elogia la squadra per la rimonta e la determinazione dimostrata.