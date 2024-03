Calcio a 5 -Serie A. Masterfurios torna a sperare. Stasera scontri al vertice

Provano a tornare in corsa per il podio i Masterfurios nel campionato di serie A di calcio a 5 dell’Opes Toscana Calcetto. La quinta della classe vince di misura 4-3 sul fanalino di coda del torneo Kodokan, e si riaffaccia nelle vicinanze del gradino più basso del podio. Un successo che arriva per merito delle doppiette di De Luca e Geloso, che vanno a vanificare le reti di Cecchi, Lombardi e D’Amico. Chi risponde ai Masterfuorios è la Casa del Popolo di Bacchereto che vince nell’ultimo turno, battendo 9-3 il Red Lion. Qui Lorenzi è scatenato con una tripletta, a cui fa seguito la doppietta di Nunziati. Bene la Shakhtar Sacra che supera 5-0 il Vergè con le doppiette di Orlandi e Moschiti e il gol di Cipriani. I big match comunque arrivano stasera. La capolista Autofficina Salva alle 21.30 al campo di Iolo attende la Divano Kiev. Un’ora dopo scendono in campo i Diavoli dei Balcani che vogliono centrare il terzo posto affrontando il Manchavevi. Il quadro di giornata si chiude con Dinosauri - Lesagora e Gallotasaray - Real Madrink.