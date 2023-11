Calcio a 5 serie a2. Il Russi cade a Fabrica di Roma. Lolo non basta

Malgrado un secondo tempo tutto cuore, il Russi calcio a 5 cade 3-1 a Fabrica di Roma contro il Real che si impone, soprattutto, grazie al primo tempo chiuso sul 2-1 per il gol di Stentella e Martinozzi. Tra i due il momentaneo pari di Lolo per il Russi. Nella seconda parte di gara, il Russi sfiora più volte il pari con un palo clamoroso di Zamboni, prima del gol del 3-1 dell’argentino Guanci a 1’’ col Russi in campo col portiere di movimento, alla disperata ricerca del pareggio. Risultati serie A2, girone B (5ª giornata): P. Picena-Bologna 2-3, Grosseto-Buldog 8-3, R. Fabrica-Russi 3-1, R. Emilia-Ternana 3-2. Rinviata (16 dicembre): Prato-H. Roma. Riposa: Dozzese. Classifica: Dozzese 12; Ternana, Bfc 10; P. Picena 5; R. Fabrica, Russi, H. Roma, R. Emilia 4; Buldog, Prato, Grosseto 3.