Calcio a 5 serie a2. L’Atlante ospita l’Olimpia Regium

Dopo l’importante e meritata vittoria della settimana scorsa sul parquet del Bologna, l’Atlante oggi chiude il 2023 affrontando alle 15.30 al Palabombonera l’ostica formazione dell’Olimpia Regium, che occupa la terza posizione in classifica. Decimo turno di andata di A2 di calcio a 5 quindi, con i grossetani reduci da una bella vittoria la settimana scorsa ma che per salutare al meglio il 2023 sono chiamati da un’altra gara importante. "Non c’è stato tempo di festeggiare che all’orizzonte c’è subito uno spauracchio come l’Olimpia Regium – dice mister Alessandro Izzo – la prestazione di Bologna deve darci ancora più consapevolezza, dato che è stata vittoria completa, sotto tutti i punti di vista. Ora affrontiamo un’altra grande squadra, dobbiamo mantenere la nostra identità e far valere il fattore casa".