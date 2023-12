Calcio a 5 serie a2. Russi, impegno da brividi con la capolista Ternana

Dopo il turno di riposo, torna in campo il Russi nel campionato di serie A2 di futsal. E anche oggi lo farà (ore 17, a Massa Martana) ancora contro una capolista del girone. Sarà una partita complicata per la squadra di Bottacini, contro una formazione che ha la miglior differenza reti del girone (+18) frutto del secondo miglior attacco (31 gol) e della seconda miglior difesa (13 reti subite). È vero che gli umbri non hanno ancora riposato, ma il bottino di cinque vittorie, un pari e una sconfitta (3-2 a Reggio Emilia) è certamente di quelli importanti. Programma serie A2, girone B (8ª giornata): Prato-P. Picena, Buldog-R. Fabrica (ore 16); Ternana-Russi (ore 17); H. Roma-R. Emilia (ore 17,30). Ieri sera: Bologna-Dozzese. Riposa: Grosseto. Classifica: Ternana 16, Dozzese, Bfc 13; P. Picena 11; R. Emilia 10; R. Fabrica, H. Roma 7; Grosseto 6; Russi 5; Buldog, Prato 3.

u.b.