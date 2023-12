Calcio a 5 serie B: blitz a Bologna. Rinascita della Futsal. Quaterna di Righeschi

SAN GIOVANNI

La Futsal Sangio risorge per Natale. E’ tornata a vincere dopo alcune battute a vuoto. I ragazzi di coach Alex Diaz hanno vinto 10-7 a Bologna contro la Sant’Agata. Le dieci reti portano la firma del bomber Leroi Righeschi (4), Pinzi e Faelli (2), Joseca e Caio. Il periodo da dimenticare sembra superato, si attende solo la conferma, che avremo in casa il 6 gennaio contro l’Arpi Nova di Campi Bisenzio, ottima squadra. Grazie a questa vittoria con alto punteggio, la Futsal Sangio è risalita nei play-off, il traguardo cui mira. Era la decima giornata del girone di andata, del campionato maschile di calcio a 5 serie B girone C. Dopo il riposo delle festività si riprende e si spera di dare sfogo alle proprie virtù, che non sono affatto modeste. C’è ancora tempo per risalire in zone più alte della classifica, che nelle prime posizioni è questa: Pontedera 25, Prato 22, Mattagnanese 19, Boca Livorno 16, Sangiovannese 15. Coach Diaz commenta: "Non ho capito il perché di quelle tre brutte prestazioni. A Bologna ho rivisto il reale valore dei ragazzi e ora nutro fiducia per un girone di ritorno diverso".

