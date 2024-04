Calcio a 5 serie b. Italgronda, finale di stagione col brivido

Ultima di regular season per l’Italgronda Futsal Prato che non sarà l’ultima partita da giocare in questa stagione, dato che la squadra allenata da Massimo Zudetich ha già conquistato i playoff promozione. Resta da stabilire la posizione che i pratesi avranno al termine del girone C della serie B, visto che il secondo posto che sembrava certo fino a qualche settimana fa è tornato in discussione in questo finale di campionato. L’Italgronda Futsal Prato, che oggi affronterà al Pala Keynes (inizio alle 16) la già retrocessa Vigor Fucecchio, a 40 minuti dal termine della regular season è ancora seconda in classifica ma appaiata al Boca Livorno a quota 38 punti, mentre alle spalle della coppia c’è la Mattagnanese con 37. In quest’ultima giornata, anche il Boca Livorno avrà la possibilità di affrontare una squadra già condannata alla retrocessione, il Levante (ma in trasferta), mentre la Mattagnanese giocherà sul campo della capolista già promossa da tempo in serie A2 Futsal Pontedera. M.M.