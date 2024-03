CALCIO A 5 SERIE B. Italgronda, il derby finisce in parità

L’Italgronda Futsal Prato pareggia 3-3 nel derby casalingo con la Sangiovannese ed il Futsal Pontedera batte 3-2 la Vigor Fucecchio. A due giornate dalla conclusione della regular season del campionato di serie B sfuma definitivamente il sogno della squadra allenata da Massimo Zudetich di conquistare il primo posto finale, che va ai pisani, promossi dunque nella categoria superiore. I pratesi però mantengono inalterato il vantaggio sulla terza in classifica, che è ora il Boca Livorno, che ha espugnato il campo della Mattagnanese (scivolata a quattro lunghezze di ritardo) per 5-6 operando il sorpasso. Per la seconda posizione saranno quindi decisive le ultime due giornate che andranno in scena dopo la doppia sosta, il 6 ed il 13 aprile. Tornando al match con la Sangiovannese, Zudetich ha schierato questa formazione: Laino, Di Maso, Venturi, Patetta, El Gallaf, De Stefano, Balestri, Truschi, Pacini, Pelagatti, Montorzi, Di Maria. Per l’Italgronda le reti sono state segnate da Patetta (doppietta) e Balestri.

M. M.