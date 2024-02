Calcio a 5 serie B. Italgronda ko a Reggio. Scivolata inaspettata

Sconfitta inaspettata per l’Italgronda Futsal Prato. La squadra allenata da Massimo Zudetich è infatti caduta a Reggio Emilia contro la Real Casalgrandese, formazione delle retrovie della classifica. I pratesi, reduci dal successo ottenuto sulla capolista Futsal Pontedera e secondi della classe, non sono riusciti a dare continuità a quell’ottimo risultato conquistato solo una settimana prima. Gli emiliani si sono imposti per 3-1 grazie alla doppietta di Rapacchietta e al gol di Cellulare a cui l’Italgronda ha saputo rispondere con il solo Montorzi. E così in classifica Balestri e compagni sono tornati a – 6 punti dalla vetta, visto il contemporaneo successo del Futsal Pontedera sul Sant’Agata (3-0). Zudetich ha schierato questa squadra nell’occasione: Laino, Pires, Patetta, El Gallaf, De Stefano, Balestri, Truschi, Votano, Pelagatti, Montorzi, D’Amico, Di Maria. Questa è la classifica del girone C della serie B maschile dopo la sedicesima giornata: Futsal Pontedera 36 punti; Italgronda Futsal Prato 30; Mattagnanese 27; Bagnolo e Boca Livorno 25; Arpi Nova e Sangiovannese 22; Balca Poggese e Real Casalgrandese 21; Vigor Fucecchio 16; Levante 15; Sant’Agata 8.

M. M.