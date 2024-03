Calcio a 5 serie B: la Futsal Sangio vuole i playoff. Serafini: "Già soddisfatti di questi risultati"

SAN GIOVANNI

La Futsal Sangio, calcio a 5 serie B Girone C, ha pareggiato 3-3 (gol di Bellocci, Torre e Faelli) sul difficilissimo palazzetto della Futsal di Prato. Mancano due sole gare alla fine della stagione regular season, in casa contro il Sant’ Agata e chiusura in trasferta con l’Arpi Nova. La Futsal Sangio per entrare nelle quattro squadre dei play off dovrà vincere le ultime due gare, e sperare in un passo falso di una delle due rivali che la precedono di un solo punto. Il campionato riprenderà il 6 aprile col Sant’Agata al palazzetto comunale di S. Giovanni alle 14,30. Giovedì 28 la Futsal Sangio giocherà la partita eliminatoria a Spello contro la Futsal Grifoni, con inizio alle ore 15. Anche la squadra Futsal Sangio Under 19, in cui militano anche giovani della serie B, sarà impegnata a Livorno contro il Boca per la prima gara secca della Coppa Italia. Il dirigente Serafini: "Siamo già contenti di questi traguardi, considerate le tante difficoltà fisiche avute".

Gigr