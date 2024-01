CALCIO A 5 SERIE B. Prato, pareggio beffa con l’Arzachena

Pareggio beffa per la squadra femminile del Prato Calcio a 5. Al Pala Kobilica contro l’Arzachena finisce 3-3 con le ospiti che ottengono il pari solo a 50 secondi dal termine grazie ad una sfortunata autorete di una biancazzurra. Nel terzo confronto casalingo consecutivo, la squadra allenata da Nicola Giannattasio non è riuscita ad esprimersi al meglio e così a riscattare la sconfitta patita nel turno precedente ad opera della Littoriana. La doppietta di Innocenti e la rete di Borghesi non sono state sufficienti per conquistare il successo. Il Prato Calcio a 5 resta comunque a tre punti dalla zona playoff del girone B della serie B femminile. La formazione schierata contro l’Arzachena: Paoletti, Giovannini, Pili, Durante, Bini, Bazzini, Grossi, Grancia, Torrini, Innocenti, Borghesi e Pizzirani. La classifica: C5 Roma 36 punti; Futsal Perugia 32; Pistoia 21; Shardana, Littoriana e Arzachena 18; Prato Calcio a 5 e Real Gryphus 15; Virtus Ciampino e Vis Fondi 12; Cus Pisa 11; Eventi Futsal 10. Nel prossimo weekend il campionato riposa. Si riparte il 4 febbraio con il Prato che riceve il Futsal Perugia.

Massimiliano Martini