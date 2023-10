Calcio a 5 serie C,. Forlì ko anche con mister Mingozzi

Serie C1. Non si arresta la crisi del Forlì che, col nuovo allenatore Mingozzi in panchina, è stato battuto per 5-3 in casa del Villafontana Medicina. Per i galletti a segno di Maio, Panara e Benhya. Altri risultati: Bologna-Faenza 5-5, Imolese-Parma 6-6, Rimini-Sassuolo 1-5, Crevalcore-Piacenza 10-2, X Martiri Ferrara-Modena 5-3. Classifica: Faenza, X Martiri Ferrara 19; Sassuolo, Medicina 14; Crevalcore 9; Parma, Imolese 8; Piacenza, Bologna 7; Forlì 6; Rimini, Modena 4.

Serie C2. Nella 6ª giornata: Santa Maria Nuova 1980-Only Alfonsine 2-3 (Zanfanti, Ferri), Bagnacavallo-Santa Sofia 6-3 (Canestrini, Mambelli, Fariss).