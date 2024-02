CALCIO A 5 SERIE C. Gara da non fallire contro la Rossoblù Nella 17ª giornata di Serie C1, l'Oleodinamica Forlivese sfida la Rossoblù Imolese per punti salvezza. In Serie C2, il Santa Sofia (16 punti) gioca contro il Città del Rubicone (17), mentre il Santa Maria Nuova 1980 (13) affronta l'Inbedit Rimini (18). In testa Ceisa Gatteo con 34 punti.